В ХМАО на реке Иртыш начался ледоход: жителям запретили выходить на водоемы

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В ХМАО начался ледоход. В прошедшие выходные лед пошел на реке Иртыш. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- В районе п. Горноправдинска Ханты-Мансийского района, находится, так называемая «голова» ледохода, до устья реки осталось 225 километров. Вскрытие реки проходит планомерно, уровни воды в пределах нормальных для этого периода значений - сообщает МЧС.

По последним данным, на Оби ледоход находится в Томской области, в районе 886 километров от границы Югры, по Иртышу – на территории Тюменской и Омской областей, около 930 километров до границы Югры. Также интенсивное таяние наблюдается на всех реках округа: образуются закраины, промоины, вода выступает на лед, местами лед потемнел, а на отдельных участках ледовый покров вспучило.

Все это говорит о том, что лед окончательно потерял прочность. Поэтому спасатели напоминают югорчанам, что выход на водоемы категорически запрещен.