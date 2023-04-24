Обманутые дольщики из Нефтеюганска обратились к Бастрыкину Фото: Татьяна Коркина

Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением о нарушении прав дольщиков в Нефтеюганске. Об этом пишет в информационном центре СК России.

К главе СК России обратился житель Югры и сообщил, что в сентябре 2015 года мужчина купил квартиру в строящемся доме в Нефтеюганске, но строительные работы приостановили в прошлом году из-за банкротства застройщика. До настоящего времени компенсацию обманутым жильцам не выплатили. Более того, участники долевого строительства вынуждены оплачивать ранее взятые кредиты на приобретение квартир в указанном ЖСК, а также арендовать жилье.

Ситуация распространяется в соцсетях. А СУ СК России по ХМАО - Югре проводит проверку, результаты которой и взял а контроль руководителю СК России.