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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 16:49

Обманутые дольщики из Нефтеюганска обратились к Бастрыкину

Люди вынуждены платить кредиты за несуществующие квартиры
Виктория Терина
Обманутые дольщики из Нефтеюганска обратились к Бастрыкину

Обманутые дольщики из Нефтеюганска обратились к Бастрыкину

Фото: Татьяна Коркина

Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением о нарушении прав дольщиков в Нефтеюганске. Об этом пишет в информационном центре СК России.

К главе СК России обратился житель Югры и сообщил, что в сентябре 2015 года мужчина купил квартиру в строящемся доме в Нефтеюганске, но строительные работы приостановили в прошлом году из-за банкротства застройщика. До настоящего времени компенсацию обманутым жильцам не выплатили. Более того, участники долевого строительства вынуждены оплачивать ранее взятые кредиты на приобретение квартир в указанном ЖСК, а также арендовать жилье.

Ситуация распространяется в соцсетях. А СУ СК России по ХМАО - Югре проводит проверку, результаты которой и взял а контроль руководителю СК России.