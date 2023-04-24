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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:21

Энергетики подвели итоги осенне-зимнего периода в Тюменском макрорегионе

«Россети» отчитались о прохождении отопительного сезона 2022-2023
Источник:kp.ru
Фото: Михаил Перминов

Фото: Михаил Перминов

В прошлом году в рамках программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) «Россети Тюмень» перевыполнили запланированный объем работ на 20%. В 2022 году. Специалисты отремонтировали в трех регионах 251 трансформаторную подстанцию, 661 подстанцию классом напряжения 35 кВ и выше, более 1,9 тысячи километров линий электропередачи, расположенные на территории Тюменского макрорегиона.

Благодаря своевременному ремонту в зоне ответственности компании не зафиксировано ни одного крупного технологического нарушения даже в период максимума нагрузок.

В Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО в 2023 году на техобслуживание и ремонт направлено более 4,2 млрд рублей.