На трех участках наземной тепломагистрали в Сургуте появятся камеры видеонаблюдения

Фото: Сургутские городские электрические сети

В ближайшее время на трёх участках наземной тепломагистрали - от улицы Маяковского до улицы Геологической в Сургуте появятся камеры видеонаблюдения для контроля за стратегически важным объектом. Об этом рассказал заместитель главного инженера по теплоснабжению СГЭС Александр Марченков.

Такое решение принято после того, как легковой автомобиль марки «Хендай Солярис» наехал на ограждение тепломагистрали СГЭС, что могло стать причиной крупной коммунальной аварии. Установкой займутся специалисты Сургутских городских электрических сетей. Кроме того, эта мера может помочь сотрудникам ГИБДД в поиске и поимке нарушителей правил дорожного движения.

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