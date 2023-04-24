Югорчанин уверен, что перевел 2,5 миллиона рублей мошенникам под воздействием гипноза

Фото: Татьяна Коркина

Житель Нефтеюганска уверяет, что перевел мошенникам свыше 2,5 миллионов рублей под действием телефонного гипноза. Об этом сообщает ОМВД России по Нефтеюганску. Жертвой обмана стал 61-летний мужчина он сообщил, что стал жертвой мошенников, которые использовали профессиональный гипноз.

Полицейские выяснили, что в начале февраля мужчина начал получать звонки от лжесотрудников правоохранительных органов столичной полиции. На протяжении нескольких недель они убеждали мужчину, что бывшие работники Центрального банка украли базу персональных данных и сейчас оформляют кредиты на граждан по всей стране.

- Сказали, что это хакерская атака. Очень много говорили, какие-то банковские термины, кодовое слово и так каждый день звонили. Потом начали пугать, что нет времени и нужно срочно оформлять, что я останусь ни с чем, после этого я уже не отдавал себе отчет что делаю, - рассказал мужчина.

По инструкции аферистов мужчина взял кредит на сумму превышающую 2,5 миллиона рублей и перевел деньги мошенникам.

Возбуждено уголовное дело.