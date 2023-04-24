Число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 57 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 268 137 случаев коронавируса, на территории округа за день подтверждено 57 новых случаев COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 27; Нижневартовске – 1; Нефтеюганске – 3; Нягани – 5; Сургутском районе – 2; Урае – 3; Советском районе – 4; Нефтеюганском районе – 1; Когалыме – 5; Югорске – 1; Кондинском районе – 5.

На момент выявления у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 человек подтверждена пневмония. Контакт установлен в 57 случаях. За сутки на COVID обследовано 536 человек, всего прошли обследование 3 760 129.

За весь период от COVID умерли 2 614 человек. За сутки выписались по выздоровлению 86 человек, за весь период пандемии вылечились 264 519 югорчан.