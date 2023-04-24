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НовостиСпорт24 апреля 2023 8:46

Борец из Югры стал лучшим на международных соревнованиях

Атлет из Нижневартовска Андрей Аюбов представил национальную сборную в Израиле
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Борец из Югры стал лучшим на международных соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Атлет из Нижневартовска Андрей Аюбов представил национальную сборную в Израиле на первенстве Европы по самбо. Там собрались лучшие спортсмены со всего континента. Спортсмен уверено провел все поединки, а в финале встретился с израильцем Итаем Пашински. Из финальной схватки югорчанин вышел победителем.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсмены из Ханты-Мансийска отличились на международных соревнованиях.