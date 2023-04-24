Семилетнему югорчанину заплатят компенсацию за травму, полученную на игровой площадке Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура добилась получения компенсации морального вреда за травму, полученную ребёнком на игровой площадке. Об этом сообщили на сайте окружной прокуратуры.

- Прокуратура Октябрьского района провела проверку по обращению местного жителя. Установлено, что 7-летний мальчик, играя на детской игровой площадке по ул. Светлой в поселке Октябрьское, потерял равновесие из-за отсутствия ограждения (перил) и упал с переходного моста - рассказали в ведомстве.

После полученной травмы ребенок лечился в больнице и был лишен возможности вести привычный для детей активный образ жизни. Выяснилось, что несчастный случай произошёл по вине органов местного самоуправления, которые не следили за содержанием ограждения игрового оборудования. Прокурор района обратился в суд с иском к администрации городского поселения о компенсации морального вреда.

В пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 тысяч рублей. После случившегося детская площадка была демонтирована.