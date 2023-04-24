В Когалыме задержали женщину, которая во время ссоры убила знакомую Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме за убийство женщины задержана местная жительница. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Следственным отделом по городу Когалым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО – Югре по факту убийства 34-летней жительницы Когалыма возбуждено уголовное дело - говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Убийство произошло 22 апреля 2023 года в одном из домов в садово-огородном товариществе Когалыма. Пьяная 49-летняя женщина поругалась с приехавшей к ней в гости знакомой и нанесла ей удар ножом в грудь. От полученной раны женщина скончалась на месте.

Подозреваемая задержана, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.