Участники югорского фестиваля «Мо сты» украсят улицы Благовещенска

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Участники югорского фестиваля уличных искусств «Мо сты» украсят своими работами улицы Благовещенска в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры.

В этом году фестиваль «Мо сты» пройдет уже в 3 раз. В нем участвуют художники из разных городов России и зарубежья, всего на конкурсный отбор направлено 150 портфолио. Из них отобрали 11 авторов и творческих объединений, которые отправятся в Благовещенск и оставят частичку своей души на фасадах зданий.

Организованный фестиваль даст возможность известным и начинающим уличным художникам заявить о себе, реализовать свои проекты в больших масштабах. Благодаря их работам города преображаются и приобретают яркие арт-объекты, которые становятся их визитными карточками и точками притяжения для туристов. Впервые фестиваль прошел в 2021 году в Нижневартовске, затем в Сургуте и снова Нижневартовске. За это время в нем участвовали более 40 авторов, которые создали 85 уличных картин.