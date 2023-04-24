В Югре 24 апреля 2023 года возможен небольшой дождь и мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 24 апреля ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5 °С, местами по восточной половине +1, +6 °С, днем потеплеет до +2, +7 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью дождь и мокрый снег, а днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2 °С, днем потеплеет +3, +5 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.