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НовостиОбщество23 апреля 2023 10:12

В Югре обновят 196 лифтов в многоквартирных домах

Для жильцов установят современные лифты с антивандальным покрытием
Виктория Терина
В Югре обновят 196 лифтов в многоквартирных домах

В Югре обновят 196 лифтов в многоквартирных домах

Фото: Юлия Кучеренко

В многоквартирных домах ХМАО обновят лифты. В 2023 году в Югре обновят 196 лифтов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Югры.

По региональной программе капитального ремонта в 39 зданиях появятся новые кабины. Сейчас для них разрабатывается проектная документация, а после согласования всех необходимых служб начнется монтаж. Работы в основном пройдут в Нижневартовске, так как там очень много старых 9 и 16 этажных домов.

Для жильцов установят современные лифты с антивандальным покрытием, а также энергоэффективными технологиями отечественного производства. Всего в регионе обновят 6 тысяч домов.