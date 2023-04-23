В Нижневартовске из-за тумана массово отменяют рейсы Фото: Юлия Кучеренко

Сургутская транспортная прокуратура проводить непрерывный контроль за выполнением воздушных перевозок. В аэропорту Нижневартовска массово задерживаются рейсы из-за тумана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

- Мониторинговыми мероприятиями установлено, что 23 апреля 2023 года в аэропорту Нижневартовска задержаны к вылету несколько рейсов, - говорится в сообщении.

Речь идет о рейсах SU 1647 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Нижневартовск - Москва (Шереметьево). Вылет планируется в 21 час 00 минут. Второй рейс ЮТ 178 авиакомпании ЮТэйр по маршруту Нижневартовск - Екатеринбург также задержан, но уже готовится к вылету. Такая же ситуация с рейсом 568 авиакомпании Азимут сообщением Нижневартовск - Нижнекамск.

Причиной задержки к вылету указанных рейсов называют туман в аэропорту Нижневартовска.

- В случае выявления нарушений воздушного законодательства, законодательства о защите прав потребителей транспортной прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования - добавили в ведомстве.