В Когалыме строят филиал ведущего инженерного вуза страны

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Когалыме полным ходом идет строительство филиала ведущего инженерного вуза России. Об этом сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

- Открытие образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета запланировано в этом году. Здесь будут готовить специалистов для нефтегазовой отрасли по международным стандартам - говорится в сообщении.

Территория учебного заведения займет около 66 тысяч квадратных метров. На этой площади появятся учебные аудитории, лаборатории, библиотека, амфитеатр, столовая, кафе, спортивный, актовый и конференц-залы, а также два кампуса для учащихся почти на 400 мест.

Все монолитные работы уже завершены, разработан дизайн-проект общественных зон, закупается мебель и оборудование, идет отделка фасада, а также внутренних помещений.

В филиале больше 100 студентов смогут обучаться на бюджете.