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НовостиОбщество23 апреля 2023 3:56

В Югре 23 апреля порывы ветра достигнут 14 м/с

Местами пройдет мокрый снег с дождем
Виктория Терина
В Югре 23 апреля порывы ветра достигнут 14 м/с

В Югре 23 апреля порывы ветра достигнут 14 м/с

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 23 апреля ожидается переменная облачность, местами мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2, +3 °С, днем потеплеет до +6, +11 °С, а по западной половине округа до +12, +17 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2 °С, днем столик термометра покажет +9, +11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре