В Югре 23 апреля порывы ветра достигнут 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 23 апреля ожидается переменная облачность, местами мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2, +3 °С, днем потеплеет до +6, +11 °С, а по западной половине округа до +12, +17 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2 °С, днем столик термометра покажет +9, +11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.