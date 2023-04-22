«Сидел в луже и играл»: в Сургуте сотрудники скорой помощи уберегли ребенка от возможного переохлаждения

Фото: департамент здравоохранения Югры

Сотрудники скорой помощи Сургута уберегли ребенка от возможного переохлаждения. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, это была обычная рабочая смена медиков, спеша на вызов, они вдруг увидели маленького ребенка, сидящего в луже и играющего с водой.

Не мешкая на минуты, медработники забрали малыша в теплый салон автомобиля. Далее с мальчика сняли промокшую верхнюю одежду и сапожки, обсушили мокрую кожу марлевыми салфетками, укрыли термоодеялом, а на стопы наложили теплоизоляционные повязки.

До прибытия сотрудников полиции мальчишка, окруженный теплом, заботой и вниманием, увлеченно смотрел мультфильмы.

- Эта история оказалась со счастливым концом. Малыша передали маме живым и здоровым. Все закончилось благополучно благодаря чуткости, вниманию и отзывчивости моих коллег - фельдшеров Якуповой Алтынай и Герусовой Ирины, а также водителя Ахмедова Мушфига, - сказал главврач больницы Юнус Салманов.