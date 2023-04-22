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В Сургуте введение новой транспортной схемы перенесли на 20 мая. Как пояснили в городской администрации, на это есть несколько причин, одна из них - внесение правок, исходя из замечаний и предложений сургутян.

- Таким образом у администрации появляется возможность для дополнительного сбора и анализа предложений от сургутян. А у жителей города появится больше времени для всестороннего обсуждения и детального анализа представленной маршрутной сети, - прокомментировали в мэрии.

Еще одна причина, из-за которой пришлось отложить запуск схемы - необходимость скорректировать конкурсные процедуры по муниципальному заказу на обслуживание новых маршрутов.

Как отметили власти, указанная дата запуска обновленной маршрутной сетки является не точной, возможно, она еще будет корректироваться.