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НовостиЗдоровье22 апреля 2023 8:36

В Югре 22 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 124 человека, 1 умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 22 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 124 человека. С начала периода количество заболевших достигло 267 979.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровели 78 северян. К несчастью, за последние сутки есть скончавшийся от болезни - один пациент, всего с начала пандемии умерли 2 614 югорчан.

В России выявлено 7 030 человек с COVID-19, госпитализировано 958 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 803 875 случаев. Излечились от коронавируса 7 414 жителей, а 34 - скончались.