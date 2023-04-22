Фото: администрация Нижневартовска

В Радоницу жители Нижневартовска смогут доехать до кладбища на бесплатных автобусах. Как сообщили в городской администрации, они проследует от остановочного пункта «Хоккейный корт» до остановочного пункта «Городское кладбище».

Схема движения транспорта следующая: улица 60 лет Октября - улица Дружбы Народов - улица Ленина - улица Маршала Жукова - улица Северная - улица Индустриальная - Городское кладбище).

Чтобы избежать больших очередей, было решено выпустить на линию пять автобусов, они будут курсировать с 7.30 до 18.00.

От остановочного пункта «Хоккейный корт» транспорт отправится в 07.30, 08.00, 08.30, 08.50, 09.10, 09.30, 09.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.20, 11.50, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 и 17.00.

От остановочного пункта «Городское кладбище» автобусы будут отъезжать в 08.25, 08.55, 09.25, 09.45, 10.05, 10.25, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.15, 12.45, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 и 18.00.