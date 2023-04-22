В Сургуте простились с погибшим в спецоперации лейтенантом Тарасом Вовчок

Фото: Правительство Югры

В Сургуте простились с павшим в спецоперации 34-летним лейтенантом Тарасом Вовчок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На воинскую службу мужчину призвали в рамках частичной мобилизации. Будучи заместителем командира разведывательной роты, он никогда не прятался за спины подчиненных. Тарас геройски погиб в Донбассе, выполняя боевую задачу.

Родные и друзья отзываются о нем как об отличном спортсмене и творческом человеке. Тарас всегда был открытым и дружелюбным человеком, а еще он никогда не оставался безучастным к проблемам близких ему людей.

В Сургуте у погибшего мужчины остались родители, сестра, брат, супруга и двое детей.

Добавим, что Тарас Вовчок родился в Московской области, а позже переехал с семьей в Югру. На Севере он окончил 9 классов, а затем перебрался учиться в подмосковный Чехов, где получил среднее образование.

После школы поступил в Военно-технический университет Министерства обороны РФ. В составе колонны вуза участвовал в 2007 году в военном параде в честь Великой Победы на Красной площади.

После выпуска переехал на постоянное место жительства в Сургут и устроился на работу в ПАО «Сургутнефтегаз», где 10 лет отработал в СУБР № 1 инженером по бурению и технологом.