В одном из сел Октябрьского района ввели карантин по бешенству Фото: Юлия Кучеренко

В селе Большой Камень Октябрьского района введен карантин по бешенству. Об этом сообщает Природнадзор Югры.

- В очередном населенном пункте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выявлено бешенство лисы, на этот раз в селе Большой Камень (ул. Центральная, д. 5, кв. 2) Октябрьского района - сообщает ведомство.

Специалисты напомнили, что бешенство, крайне опасная болезнь, риск заражения которой увеличивается именно весной. Вирусы бешенства передаются человеку при укусах со слюной или через поврежденную кожу, куда попала слюна больного животного. Поражение центральной нервной системы неизбежно приводит к смерти больного. Причем при укусах в голову и шею заболевание протекает быстро и особенно бурно.

Следует избегать контакта с дикими животными, в том числе грызунами, во время отдыха на природе. Больные животные перестают бояться людей, забегают в населенные пункты, общественные места, проявляют дружелюбие, но при этом готовы напасть. Пострадавшим от укусов следует незамедлительно обратиться за помощью в больницу. Так как бешенство является страшным смертельным заболеванием.