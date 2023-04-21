Работу магазина в Югорске приостановили из-за отравления покупателя «Селедкой под шубой»

Роспотребнадзор приостановил производство блюд в одном из магазинов Югорска Фото: Юлия Кучеренко

Роспотребнадзор приостановил производство блюд в одном из магазинов Югорска. Об этом рассказали на официальном сайте ведомства.

- В территориальный отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Югорске и Советском районе поступило обращение жителя Советского. Он сообщил о продаже товаров ненадлежащего качества, а именно: салат «Селедка под шубой», пирожок «Курник» в магазине «Амбар» из-за чего у него появились признаки отравления - рассказали в Роспотребнадзоре.

После внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой округа в магазине выявили грубые нарушения в процессе производства кулинарных блюд и салатов, такие как: отсутствие программы производственного контроля; несоблюдение поточности технологического процесса; нарушены условия хранения продукции, нарушена целостность оборудования, хранение пищевых продуктов для изготовления салатов проводилось без контроля температурного режима условий хранения, отсутствовали медицинские книжки у персонала и многие другие.

Лабораторные исследований салата «Селедка под шубой» показало нарушения, что могло стать причиной пищевого отравления. Возбуждено три административных дела. Предпринимателю выдали предписание о запрете оборота и утилизации продукции, а также об устранении выявленных нарушений.

Из-за того, что эти нарушения угрожают здоровью потребителей, специалисты Роспотребнадзора решили временно запретить работу магазина и направили материалы проверки в районный суд, который вынес решение и приостановил работу производственного цеха отдела «Продукты» магазина «Амбар» на 75 суток.