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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 12:14

В Пыть-Яхе полицейские задержали приезжего наркокурьера

У него изъяли около 100 граммов наркотиков
Виктория Терина
В Пыть-Яхе полицейские задержали наркокурьера из Екатеринбурга

В Пыть-Яхе полицейские задержали наркокурьера из Екатеринбурга

Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе полицейские задержали наркокурьера из Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

У наркокурьера изъяли около 100 граммов наркотиков. 38-летнего мужчину задержали в подъезде жилого дома во 2-м микрорайоне Пыть-Яха. При нем нашли 15 свертков с наркотиком.

Мужчина признался, что в съемной квартире осталась еще часть нерасфасованной партии, которую он собирался сбыть в других городах Югры. Во время обыска в квартире нашли банковские карты, фасовочные материалы, весы и тарелка с веществом.

Возбуждено уголовное дело, на время расследования наркосбытчик заключен под стражу.