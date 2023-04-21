В Пыть-Яхе полицейские задержали приезжего наркокурьера

В Пыть-Яхе полицейские задержали наркокурьера из Екатеринбурга Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе полицейские задержали наркокурьера из Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

У наркокурьера изъяли около 100 граммов наркотиков. 38-летнего мужчину задержали в подъезде жилого дома во 2-м микрорайоне Пыть-Яха. При нем нашли 15 свертков с наркотиком.

Мужчина признался, что в съемной квартире осталась еще часть нерасфасованной партии, которую он собирался сбыть в других городах Югры. Во время обыска в квартире нашли банковские карты, фасовочные материалы, весы и тарелка с веществом.

Возбуждено уголовное дело, на время расследования наркосбытчик заключен под стражу.