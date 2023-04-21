Тюменские нефтепроводчики выполнили диагностику резервуара и 633 км нефтепроводов

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Специалисты «Транснефть – Сибири» в первом квартале 2023 года провели внутритрубную диагностику 633 км линейной части магистральных нефтепроводов. Исследование внутренней полости трубы они проводили с помощью инновационных диагностических приборов собственной разработки ПАО «Транснефть» – ультразвуковых, магнитных и комбинированных дефектоскопов.

Использование этого оборудования позволяет своевременно и с высокой точностью выявлять дефекты коррозии, расслоения стенок трубопроводов, определять наличие дефектов сварных швов.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Также была проведена диагностика одного вертикального стального резервуара НПС «Александровская» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов. Резервуар обследован неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и рентгеноскопических диагностических приборов. По результатам обследования принято решение о проведении ремонтных работ.

Мероприятия выполняются в соответствии с комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов. Всего в 2023 году нефтетранспортное предприятие планирует выполнить внутритрубную диагностику 76 участков трубопроводов общей протяженностью более 5 тыс. км.