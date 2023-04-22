В Югре 22 апреля 2023 года потеплеет до +16 градусов

Погода в Югре на 22 апреля Фото: Вера Зенина

В субботу, 22 апреля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на южный 2-7 м/с, днем в отдельных районах порывы до 12 м/с. Температура ночью -3...+2 градуса, днем +6...+11, местами до +16.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-7 м/с. Температура ночью +1...-1 градус, днем +8...+10.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: