Энергетики завершили капитальный ремонт стратегически важной высоковольтной магистрали в ХМАО

Фото: Наталья Юсупова

В ХМАО энергетики завершили капитальный ремонт стратегически важной высоковольтной магистрали – линии электропередачи 110 кВ «Картопья – Атымья», которая участвует в энергоснабжении более 50 тысяч жителей региона и объектов компании «Газпром трансгаз Югорск». На эти цели «Россети Тюмень» направили около 12 млн рублей.

Воздушная линия общей протяженностью 191 километр расположена в Советском районе. При проведении плановых работ на энергообъекте установили более 1 тысячи стеклянных изоляторов, заменили 4 железобетонные опоры на металлические. Все материалы российского производства, обладают высокой прочностью и устойчивостью к климатическим нагрузкам. Срок службы установленного электросетевого оборудования составляет порядка 50 лет.

Работы проводились в сложных климатических условиях и для их проведения задействовано 7 единиц спецтехники, в том числе сваебойная и бурильная машины, бульдозер и автокран с высотой стрелы до 23 метров.

Работы на ЛЭП выполнены в рамках подготовки электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. Благодаря проведенным мероприятиям удалось повысить надежность электроснабжения города Югорска, 7 поселков и свыше 100 социально значимых объектов.