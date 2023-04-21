В Сургуте годовалая и трехлетняя сестры обварились кипятком из чайника

Врач, который занимался лечением семьи. Фото: страница Алексея Добровольского в соцсети

В Сургуте кипятком обварились годовалая и трехлетняя девочки. Их мама также получила ожог и пояснила произошедшее тем, что они опрокинули на себя чайник с кипятком. На своей странице в соцсети глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал, как проходило лечение целой семьи.

Лечением семьи занимался заведующий ожоговым отделением, врач-хирург Вадим Сергеевич Айкин. По словам медиков, две сестренки одного года и трех лет и их мама поступили в ожоговое отделение с ожогами кипятком. Мама сказала, что ожоги горячей водой они получили, опрокинув на себя чайник. В самой сложной ситуации оказалась 3-летняя девочка - площадь поражения составляла 24%. Девочка поступила с ожогами лица, передней и задней поверхности грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Она находилась в состоянии ожогового шока тяжелой степени.

- На протяжении двух недель врачи применяли новейшие методы лечения ожоговых ран, направленные на предотвращение шрамов и рубцов после ожогов. Сегодня маму с детьми уже выписали из больницы. Но в течение года врачи клиники будут наблюдать за девочками - каждые три месяца они будут приглашены на осмотры, запланировано лечение, направленное на достижение максимального косметического результата - отметил Алексей Добровольский.