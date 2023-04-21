На железнодорожный вокзал Сургута 19 мая 2023 года прибудет «Эшелон Победы»

Фото: телеграм-канал администрации Сургута

«Эшелон Победы» 19 мая 2023 года прибудет на железнодорожный вокзал Сургута. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

- Реализация данного проекта приурочена к торжественным мероприятиям, посвященным 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе поезда - паровоз, вагоны-экспозиции периода 1920-50-х годов, оформленные в стилистике военных лет, а также платформы с образцами военной техники - говорится в сообщении.

Во время стоянки поезда жители и гости города смогут посетить экскурсию. Кстати, в прошлом году торжественная встреча ретропоезда была очень популярна у сургутян и стала ярким событием, приуроченным к празднованию Дня Победы.

Напомним, что в Нижневартовск «Эшелон Победы» прибудет 21 мая.