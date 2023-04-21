Директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры стал Матвей Каров

Фото: страница департамента строительства и ЖКК Югры в соцсети

На должность директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры назначен Матвей Каров, который до настоящего времени являлся генеральным директором АО «Югорская региональная электросетевая компания». Об этом сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

До того, как стать руководителем региональной электросетевой компании он был первым заместителем, заместителем генерального директора акционерного общества по производственным вопросам, возглавлял Няганский филиал, работал главным инженером в Советском филиале акционерного общества. А до 2014 года жил и работал в Нижнем Новгороде на разных предприятиях в должности инженера. Там же он получил образование.

В правительстве региона обозначили, что Каров в настоящий момент проходит обучение в региональной программе «Лидеры изменений Югры 3.0» , которая направлена на повышение уровня компетенций и формирование команды управленцев нового формата.

Напомним, что это не единственное кадровое изменение в правительстве региона. Также новый руководитель появился в окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта. Оба руководителя приступают к своим обязанностям с 21 апреля 2023 года.

В пресс-службе пояснили, что бывшие Константин Гребешок, возглавлявший департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры, и Григорий Невоструев, являвшийся директором окружного департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию.