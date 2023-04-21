Югорчанин воровал у своего знакомого деньги и переводил их родителям Фото: Татьяна Коркина

В Югре мужчина на протяжении пяти месяцев воровал у своего знакомого и только когда сумма краденного превысила 200 тысяч рублей 22-летний житель д. Русскинская обратился в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району с заявлением. Полиция нашла и задержала подозреваемого, которым оказался знакомый потерпевшего. Оказывается они вместе работали.

- Потерпевший отдал подозреваемому свою вторую сим-карту, как позже выяснилось, к которой был привязан мобильный банк. Узнав об этом, на протяжении пяти месяцев мужчина переводил к себе на карту деньги, которые пересылал своим родителям для оказания материальной помощи - пояснили детали истории в полиции.

Подозреваемый признал свою вину и теперь находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.