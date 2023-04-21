В Югре назначили нового директора окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта

Фото: Депдорхоз и транспорта Югры

На должность директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры назначен Александр Лебедев. Об этом сообщили в пресс-центре правительства округа.

- Александр Лебедев имеет необходимый управленческий и профессиональный опыт - работает в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения более 20 лет - рассказали в пресс-службе.

До этого Лебедев работал генеральным директором АО «ГК «Северавтодор». До этого занимал должность заместителя руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Москве, а также длительное время трудился в разных должностях и региональных подразделениях Федерального дорожного агентства, а также в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

44-летний Александр Лебедев имеет высшее инженерное образование, женат и воспитывает двух дочерей.