В Югре проверили водителей на безопасность детских перевозок

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре прошли массовые проверки водителей на соблюдение правила безопасной перевозки юных пассажиров.

В нескольких городах и районах округа мероприятия поддержали представители общественности. Водителям напомнили о важности использования пассивных средств защиты и привели примеры ДТП, где по причине пренебрежения родителями правил безопасности пострадали дети. Большинство добросовестных пап и мам позаботились о своём главном пассажире – применили ремни безопасности и детские удерживающие устройства, но, к сожалению, нашлись и те, кто перевозил детей с нарушениями правил.

- По итогам проверки к административной ответственности за перевозку детей без автокресла и ремней безопасности привлечено 140 водителей. Административное наказание – это не самое страшное, к чему может привести нарушение правил дорожного движения. Не пристёгнутый в салоне автомобиля ребенок в случае ДТП может получить серьезные травмы, чем те дети, которые находятся в автокресле.

Автомобильное кресло – это необходимый атрибут, который способен обезопасить самого важного участника дорожного движения – ребенка - отметили в УГИБДД ХМАО.