В ГИБДД Югры раскрыли подробности аварии, в которой пострадал 2-летний ребенок

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Водитель грузовика спровоцировал аварию, итогом которой стало 4 разбитых авто и 2 пострадавших. Подробности аварии рассказали в ГИБДД.

Авария произошла 20 апреля около 14:00 на 19 км автодороги «Сургут – Лянтор». в Сургутском районе. Оказалось, что 34-летний водитель автомобиля «Isuzu» не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с автомобилем «Nissan», которое от удара отбросило в движущиеся в попутном направлении транспортные средства «ГАЗ» и «Mitsubishi».

В результате аварии водитель и двухлетний пассажир «Nissan» получили травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 12 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 188 водителей и 140 - за нарушение правил перевозки детей.