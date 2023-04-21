Фото: соцсети главы Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов поздравил мусульман с праздником, написав, что сегодня вступает в права праздник разговения – Ураза-Байрам и начался он большой утренней молитвы в мечети Сургута.

- Как православный человек с большим уважением отношусь к культуре, самобытности разных народов, традиционным религиозным ценностям. В многонациональном Сургуте немало горожан разделяют веру ислама. Уважаемые земляки, желаю здоровья, мира и добра каждому дому. Пусть ваш Ураза-Байрам будет радостным, вдохновит вас на добрые помыслы и начинания! - написал глава города в своих соцсетях.

Он отметил, что накануне завершился священный месяц Рамадан. Для мусульман это время духовного очищения – в мыслях, словах и поступках. После долгого поста сегодня в семьях накроют щедрые столы и будут вручать подарки близким. Добрая традиция этого праздника – сообща делиться своим достатком, милостью с теми, кто небогат, нуждается во внимании и помощи.