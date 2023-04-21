В Югре 21 апреля потеплеет до +16 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 21 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5 °С, при прояснениях -7, -12 °С, днем потеплеет до +6, +11 °С, в южных районах до +16 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем +9, +11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.