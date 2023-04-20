В Сургутском районе в ДТП пострадал двухлетний ребенок

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Сургутском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

Это случилось на 19 км автодороги «Сургут-Лянтор». Водитель автомашины «Исузу», двигаясь со стороны Сургута в сторону Лянтора не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Ниссан» и столкнулся с ним. В результате ДТП 36-летний водитель «Ниссан» и двухлетний ребенок получили травмы. Пострадавших доставили в больницу Сургута.

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

По информации ОМВД России по Сургутскому району в настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске водитель без прав устроил массовую аварию. Парень на BMW протаранил семь припаркованных автомобилей.