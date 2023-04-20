Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургуте югорские спасатели собрали специальную посылку для пожарных Макеевки, общим количеством больше 70 наименований. Туда вошли комплекты защитной обуви и боевой одежды пожарного, топоры и пожарные рукава, зажимы рукавные различного диаметра, гидроэлеваторы, генераторы ГПС, бронежилеты, пожарные лестницы и различные комплектующие, которые помогут сотрудникам при тушении и ликвидации последствий пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- Югорские пожарные и спасатели не смогли оставить в беде своих коллег. В преддверии празднования Дня пожарной охраны мы решили помочь нашим друзьям. Сегодня нашим коллегам приходится непросто и мы понимаем, насколько остро они нуждаются в оборудовании для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ - рассказал начальник ГУ МЧС России по Югре Пётр Кугуй.

Все пожарные и спасатели Югры активно приняли участие в акции. Уже завтра груз из Ханты- Мансийска отправится к пожарным Донбасса.