На набережной Оби в Нижневартовске ускорили мобильный интернет

Фото: Наталья Сурикова

В Югре увеличили скорость мобильного интернета в самом популярном месте отдыха жителей Нижневартовска. Это стало возможным после установки нового телеком-оборудования, благодаря которому средняя скорость скачивания и передачи данных у горожан и туристов выросла на 30%.

На территории новой прогулочной зоны на набережной Оби проведена модернизация сети от МТС. Также скорость мобильного интернета подросла в 13-м микрорайоне, в том числе в районе Нижневартовской городской поликлиники, школ, детских садов, и у жителей 16-этажных домов на пересечении улиц Чапаева и Дзержинского.

Модернизация позволит вартовчанам и гостям города на высокой скорости скачивать любой контент, пользоваться современными сервисами, вести прямые эфиры, выкладывать фото и звонить по видеосвязи друзьям и близким во время прогулок.

– Мы продолжаем активно расширять цифровую инфраструктуру в столице Самотлора. С помощью нашей аналитики Big Data анализируем трафик, определяем места активного использования сервисов абонентами и улучшаем связь там, где это необходимо. Например, в последние полгода мы фиксируем рост трафика на территории новой прогулочной зоны на набережной, куда семьи со всего города приезжают покататься на велосипедах, отдохнуть в беседках, провести время с детьми на детских площадках. И мы заранее усилили сеть в этой локации, чтобы даже в часы пик скорость мобильного интернета у горожан была высокой. Наша задача – создать цифровой комфорт для всех наших абонентов, где бы они не находились, – прокомментировал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.