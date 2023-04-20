В Югре выявлено 105 случаев коронавируса за сутки Фото: Юлия Кучеренко

На сегодня в Югре зарегистрировано 267 727 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса. За последние сутки в округе зарегистрировано 105 случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

В Сургуте зарегистрировано 32 случая, в Ханты-Мансийске – 22 случая, в Нижневартовском районе – 10, в Нижневартовске – 9, в Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, Нефтеюганске и Югорске – по 4, в Кондинском районе – 3, в Советском районе, Лангепасе и Пыть-Яхе – по 2, в Березовском, Нефтеюганском, Сургутском районах, Мегионе, Нягани, Когалыме и Радужном – по 1.

В ранее зарегистрированных очагах выявлено 104 случая, источник инфекции выясняется в 1 случае, завозных случаев не установлено. У 101 человека были признаки ОРВИ, диагноз «пневмония» поставлен 4 заболевшим. За все время в Югре обследовано 3 755 479, за сутки на COVID обследованы 1 756 человек.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 58 человек, за весь период пандемии вылечились 264 205 югорчан.