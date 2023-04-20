Семья из Мегиона лишилась крупной суммы, пытаясь продать диван Фото: Юлия Кучеренко

Семья из Мегиона хотела продать диван, но наткнулась на мошенников. Об этом сообщили в ОМВД России по Мегиону.

Женщина рассказала полицейским, что опубликовала объявление о продаже дивана за 5 тысяч на сайте бесплатных объявлений и потом ей позвонил покупатель, который хотел его приобрести. Обсудив условия сделки, покупатель предложил внести полную предоплату, а сам товар забрать позднее.

После махинаций мошенников югорская семья лишились 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что пенсионерка из Нижневартовска взяла крупный кредит и перевела все деньги мошенникам.