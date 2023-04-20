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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 12:46

Семья из Мегиона лишилась крупной суммы, пытаясь продать диван

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Семья из Мегиона лишилась крупной суммы, пытаясь продать диван

Семья из Мегиона лишилась крупной суммы, пытаясь продать диван

Фото: Юлия Кучеренко

Семья из Мегиона хотела продать диван, но наткнулась на мошенников. Об этом сообщили в ОМВД России по Мегиону.

Женщина рассказала полицейским, что опубликовала объявление о продаже дивана за 5 тысяч на сайте бесплатных объявлений и потом ей позвонил покупатель, который хотел его приобрести. Обсудив условия сделки, покупатель предложил внести полную предоплату, а сам товар забрать позднее.

После махинаций мошенников югорская семья лишились 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что пенсионерка из Нижневартовска взяла крупный кредит и перевела все деньги мошенникам.