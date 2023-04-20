У самолета во время рейса в Когалым отказал генератор Фото: Юлия Кучеренко

У самолета во время рейса из Уфы в Когалым отказал генератор. По информации telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что, несмотря на поломку, самолет успешно приземлился в аэропорту.

- 18 апреля 2023 года в 14.15 (мск) на эшелоне произошел отказ генератора левого двигателя. Посадка самолета В-737-500, рег/RA-73061, рейса УТА677 Уфа – Когалым прошла благополучно - говорится в сообщении канала.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за не убранного при взлете шасси.