В Югре дважды спасли жизнь беременной женщине

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Врачи Центра охраны материнства и детства дважды спасли пациентку. Девушку на 23 неделе беременности доставили из отдаленного города Югры на «сохранение беременности». Ей предстояли первые роды. По информации департамента здравоохранения ХМАО, у женщины диагностировали маловодие, гемодинамическое нарушение кровотока в маточных артериях и задержку роста плода.

- В первые дни у пациентки появились симптомы артериальной гипертензии. Все данные говорили о начале грозного осложнения беременности – ранней преэклампсии, которая является ведущей причиной материнской и неонатальной смертности. Для подтверждения диагноза посмотрели маркеры - полученные коэффициенты в 12 раз превышали норму - говорится в сообщении департамента.

Пациентку перевели в реанимацию и после консилиума решили провести высокотехнологичное лечение, позволяющее продлить беременность. Женщина прошла 2 сеанса, затем прервала лечение и покинула стационар. Через несколько дней она вернулась в крайне тяжелом состоянии. Ее давление было 180/110 мм рт ст, она жаловалась на головную боль, одышку, тошноту и рвоту. Поэтому дальнейшее продолжение беременности стало невозможным из-за высокого риска смерти матери.

В экстренном порядке женщине провели кесарево. Кроха при рождении весил всего 520 гр. Сейчас критическое состояние позади, женщина идет на поправку. А новорожденный находится в детском отделении реанимации и интенсивной терапии, за его жизнь борются ведущие специалисты Центра.