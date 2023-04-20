Руководитель предприятия за год задолжал работникам больше 1 миллиона рублей

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам предприятия.

Руководитель предприятия почти год не выплачивал зарплату нескольким работникам организации. При этом, на счетах организации были деньги, но направлялись они на другие цели. Работникам задолжали больше 1 миллиона рублей.

- По уголовному делу проводится бухгалтерская экспертиза, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к возмещению потерпевшим причиненного материального ущерба - отметили в следственном комитета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре состоится суд над организаторами подпольных казино.