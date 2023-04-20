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НовостиОбщество20 апреля 2023 8:39

Прокуратура Югры помогла восстановить права инвалида, с которого списывали чужие долги

Югорчанину вернули списанные деньги после вмешательства прокуратуры
Виктория Терина
Прокуратура Югры помогла восстановить права инвалида, с которого списывали чужие долги

Прокуратура Югры помогла восстановить права инвалида, с которого списывали чужие долги

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры помогла восстановить права инвалида, с которого списывали чужие долги.

- Прокуратура Сургутского района по обращению инвалида провела проверку о нарушении законодательства об исполнительном производстве - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Оказалось, что судебным приставом из-за ошибочной идентификации должника с инвалида незаконно взыскивались деньги в счет погашения кредитной задолженности по исполнительном производству. При этом мужчина на территории Сургутского района никогда не проживал и никаких кредитов не брал.

Прокуратур потребовала от приставов устранить нарушения и югорчанину вернули списанные деньги.