Прокуратура Югры помогла восстановить права инвалида, с которого списывали чужие долги Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры помогла восстановить права инвалида, с которого списывали чужие долги.

- Прокуратура Сургутского района по обращению инвалида провела проверку о нарушении законодательства об исполнительном производстве - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Оказалось, что судебным приставом из-за ошибочной идентификации должника с инвалида незаконно взыскивались деньги в счет погашения кредитной задолженности по исполнительном производству. При этом мужчина на территории Сургутского района никогда не проживал и никаких кредитов не брал.

Прокуратур потребовала от приставов устранить нарушения и югорчанину вернули списанные деньги.