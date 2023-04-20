Кражи, наркотики, угон авто: за сутки в Югре зарегистрировано 71 преступление

В Югре за сутки зарегистрировано 71 преступление Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 71 преступление, по горячим следам раскрыто 42. В Нижневартовске двое мужчин украли из склада по улице Ленина комплект летней резины «Ханкук» стоимостью 60 тысяч рублей и угнали автомобиль «Мицубиси Паджеро». Один из подозреваемых был ранее судим и сейчас они оба находятся под подпиской о невыезде.

В Нягани полицейские во дворе дома во 2 микрорайоне задержали мужчину, у которого нашли наркотик. Кроме того, за день раскрыто 2 ранее зарегистрированных преступления. Сотрудники уголовного розыска Сургутского района задержали подозреваемую, которая находясь в торговом зале магазина по улице Горького в поселке Белый Яр, украла туалетную воду стоимостью 6 тысяч рублей. Ранее она была судима за аналогичное преступление.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.