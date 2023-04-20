Прокуратура нашла нарушения в аэропорту Белоярского

Фото: аэропорт Белоярский

Сургутская транспортная прокуратура провела проверку исполнения АО «Аэропорт Белоярский» законодательства об охране окружающей среды. Об этом пишет пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- В нарушение требований законодательства, находящиеся в аэропорту стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не поставлены на учет, как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду - говорится в сообщении.

Оказалось, что на территории аэропорта не определен оптимальный способ обращения с отходами различного вида, отсутствует паспортизация отходов I-IV классов опасности. Поэтому сургутский транспортный прокурор внесен представление в адрес директора аэропорта с требованиями устранить выявленные нарушения. После этого 5 ответственных должностных лиц аэропорта привлечены к дисциплинарной ответственности.