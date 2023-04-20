Фото: Официальный паблик Национального центра "Абилимпикс" в соцсети

В Югре с 20 по 22 апреля пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс», являющийся частью президентской платформы «Россия - страна возможностей». Об этом сообщает в пресс-центре Правительства Югры.

Соревнования чемпионата организованы в Нижневартовске, Сургуте, Когалыме, Междуреченском и Леушах (Кондинский район). Основной площадкой станет Нижневартовский социально-гуманитарный колледж.

Участниками станут 309 конкурсантов, в том числе 163 школьника, 136 студентов и 10 специалистов.

- Чемпионатное движение “Абилимпикс”, как и другие проекты нашей платформы, подчеркивает открытость и безграничность возможностей развития и реализации потенциала человека. Людям, имеющим инвалидность, порой бывает сложно адаптироваться в социуме, найти достойное применение своим способностям и навыкам. При этом, на примерах победителей конкурсов по профессиональному мастерству мы видим, что специалисты с инвалидностью могут добиться больших успехов. Уверен, для многих участие в региональном чемпионате “Абилимпикс” станет первым этапом серьезного карьерного пути, - рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия- страна возможностей» Алексей Агафонов.

Победители регионального чемпионата поучаствуют в ежегодном национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве.