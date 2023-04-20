В Югре 20 апреля потеплеет до +13 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 20 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1 ,-6 °С, в Нижневартовском районе до -16 °С. Днем потеплеет до +8 ,+13 °С, местами по восточной половине +2, +7 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -3, -5 °С, днем потеплеет до +8, +10 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день примечали погоду. Если было дождливо - это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину - хорошая калина». Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.