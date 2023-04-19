В Нижневартовске отменили субботник, который был запланирован на 21 апреля Фото: Юлия Кучеренко

Из-за погоды в Нижневартовске отменили субботник, который был запланирован на 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

- Ввиду неподходящих погодных условий субботник в рамках месячника «Чистый город», запланированный на 21 апреля, не состоится. Также отменен Всероссийский субботник, который должен был пройти 22 апреля. Он переносится на 28 апреля - сообщили в администрации.

Отметим, что сейчас по данным Гидрометцентра России на погоду в Югре влияет малоподвижный высотный циклон. Именно из-за него на большей части Уральского региона и Сибири отмечается период аномально холодной погоды с температурой воздуха значительно ниже средних климатических значений.