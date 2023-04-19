В Сургуте иномарка врезалась в защиту тепломагистрали

Фото: Сургутские городские электрические сети

В Сургуте удалось избежать крупной коммунальной аварии на теплосетях. Врезавшаяся в защитное ограждение машина могла стать причиной порыва теплоснабжения в городе. Подробности рассказали в пресс-службе Сургутских городских электрических сетей.

- Защитное ограждение СГЭС предотвратило коммунальную аварию. Легковой автомобиль марки «Хендай Солярис» наехал на ограждение тепломагистрали (ТМ) СГЭС. Авария произошла на участке ТМ напротив проспекта Пролетарского, 10/1 в Сургуте - говорится в сообщении.

Из-за аварии повредились сразу 14 метров защитного ограждения, а также питающие и декоративные элементы освещения. Специалисты оценили ущерб в 1 миллион 117 тысяч рублей. При этом повреждений тепломагистрали не зафиксировано.

- Отсутствие защиты повлекло бы за собой серьёзное повреждение трубопровода с последующим нарушением теплоснабжения восточной части города. Это доказывает, что ограждение в полной мере выполняет свою основную функцию - защиту опасного производственного объекта от внешних воздействий - сообщили в СГЭС.

Этот участок дороги считается наиболее аварийно-опасным. Только за последние два года здесь произошло пять серьёзных наездов транспорта на теплотрассу. Возбуждено дело об административном правонарушении. Виновника уже нашли и в скором времени его накажут за нарушение правил дорожного движения и повреждение защитного ограждения теплотрассы.